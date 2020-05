Juhtkiri | Otsustusvõimetus kriisist väljamise tähtaegadega 

Tugeva surve all on ka ürituste korraldajad, kes ei tea, kas hakata ettevalmistusteks kulutusi tegema. Nende käest pärivad aru piletid ostnud inimesed, kuid otsuseid ei saa teha, kui omavalitsused ei oska omakorda mingeid lubadusi jagada. Siin saavadki kokku mitu halba asja korraga. Kui viiruse meditsiinilise poolega on Eesti üsna hästi toime tulnud, siis majanduse avamise suhtes puudub valitsusel otsustusjulgus ning vähest olemasolevatki infot ei taheta või ei suudeta allapoole jagada. Nii on teenimata kombel sattunud surve alla omavalitsused, kes peavad kohaliku elu korraldamisel lähtuma ülevalt tulevatest otsustest. Suletuse ja info kinnihoidmise parim näide on võimuliidu soovimatus arutada seda kava isegi riigikogu kui seadusandjaga.