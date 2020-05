ÕL VIDEO | Koduaias suitsukala küpsetama hakanud ettevõtja: "Patriotismist tullakse ja ostetakse!" 

Kuna Viirelaiule hetkel ei pääse, otsustas mees hakata koduaias kala küpsetama. "Mõte tuli sellest, et Viirelaiul pakume suitsukala, aga kuna praegu sinna ei pääse, mõtlesime, et hakkame suitsukala tegema. Ostsime uue ahju ja siin me niimodi teeme, " räägib pealehakkajast ettevõtja.



Kuidas suitsukalad tellijateni jõuavad? "Kalad tellitakse ette ja makstakse ära. Meie paneme pakid lauale valmis ning inimesed tulevad ja võtavad ära," kirjeldab Viirelaiu puhkekeskuse juhataja.