PÄÄSU EI OLE: politsei arreteeris end Disney saarele karantiini panna üritanud mehe 

Hurriyet kirjutab, et Orange`i maakonna šerifid avastasid Richard McGuire`i nimelise mehe Disney Discovery saare pealt 30. aprillil. Ta selgitas, et oli seal peidus juba mitu päeva ning plaanis saare peale vähemalt nädalaks laagrisse jääda.

Koroonapõgenik väitis, et ta ei kuulnud politseinike tulemist, kuna tukastas saarel asunud majas. Samuti polevat ta olnud kursis, et tegemist on keelualaga – kuigi vastavad sildid on igal pool üleval.