Linnapead on sattunud küsimuste turmtule alla: milliseid üritusi tohib korraldada? 

Suvepealinnas on pinevad ajad. Linnavalitsus on ürituste korraldajate lakkamatu surve all. Kõik küsivad, millal hakkab linn väljastama lubasid avalike ürituste korraldamiseks. Ent kindlaid vastuseid ei ole võimalik anda. Valitsuse koroonakriisist väljumise strateegias on küll ritta seatud leevendused, mida võetakse järk-järgult kasutusse, kuid kindlaid kuupäevi pole seal avaldatud.