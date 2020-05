Milline on uus viis, kuidas kaitsta end enneaegse vananemise vastu? 

Päikesevalgus ja ultraviolettkiirgus on peamised välised tegurid, mis soodustavad naha vananemist. Enneaegset vananemist, mis on enamjaolt põhjustatud liigsest kokkupuutest päikesekiirgusega, nimetatakse fotovananemiseks. Selle peasüüdlane on UV-kiirgus, mis tekitab naha DNA-le nii otsest kui ka kaudset kahju. Selle tagajärjel hakkavad nahale ilmuma kortsud, nahk lõtvub ja tekivad enneaegsed pigmentatsioonihäired.

Aga samasugust enneaegset vananemist põhjustavad ka nähtav valgus ja infrapunakiirgus. Keskpäevapäikese käes erisuguste filtritega seisnud naha eksplantaatidel soodustasid reaktiivsete hapnikuühendite (ROS) teket UVB- ja UVA-kiirgus 4 protsenti, nähtav valgus 45 protsenti ja infrapunakiirgus 50 protsenti. See tähendab, et meil tuleb nahka kaitsta ka tavalise valguse eest.

Omaette teema on veel ekraanidest kiirgav valgus. Ekraanide HEV-valgus (high energy visible light ehk sinine valgus) paneb naha kiiremini vananema. See tekitab nahale kortse ja isegi pigmendilaike, muutes selle enneaegselt vanemaks. HEV-valgus on elektromagnetilise spektriga ligilähedane UV-valgusele. See tähendab, et see on nahale sama kahjulik kui näiteks silmadele. Tänapäeval on inimesed HEV-valgusele avatud nii telefonide, sülearvutite, tahvelarvutite kui ka lauaarvutite taga istudes. Jaapanis ja USA-s tehtud uuringute järgi mõjutab HEV-valgus isegi sügavamaid nahakihte kui UV-valgus. Seega tuleks võimaluse korral piirata ekraanide taga veedetavat aega ja täpselt samamoodi, nagu oleme harjunud kaitsma oma silmi arvuti- ja telefoniekraani kiirguse eest, kaitsta ka oma nahka.

Kuidas aga kaitsta end kõikide nende eri sorti valguste eest? Kogu valguse spektri eest täielikku kaitset pakkuva koostise loomine on praegu värskeim läbimurre võitluses enneaegse vananemise vastu. Selleks sobivad hästi Biotopix Photo Protecti tooted, millel on järgmised omadused.

1. Pakuvad kaitset nähtava valguse vastu. Et kaitsta nahka nähtava valguse eest, on kreemi koostisesse lisatud algupärane sünteetiline melaniin. Sünteetiline ja fraktsioonitud melaniin on loodud imama lillat/sinist valgust vahemikus 400–500 nm.

2. Pakuvad kaitset infrapuna vastu. Biotopix® Photo Protect®-i toodete koostist on täiustatud biotehnilise lisandiga, mida kogutakse bakterist Thermus thermophilus. See võitleb infrapunakiirguse tekitatud kahju vastu: vähendab põletikulisust, suurendab niisutust ja säilitab naha struktuuri, et vähendada kortsude teket.

3. Tervendavad DNA-d. Biotopix® Photo Protect®-i toodetes kasutatakse Senna alata lehtede ekstrakti, mis käivitab rakkude isekaitsva süsteemi ja vähendab tänu sellele DNA-le tekitatud kahju. See toetab rakkude loomulikku tervenemist ning ennetab UV-kiirguse mõjul tekkinud nähtavaid peeneid vagusid ja kortse.