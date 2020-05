Toomas Alatalu | Putin hoolib vanureist ja edutab nooremaid 

Võib kindel olla, et neist kummastki presidenti ei saa. Küll aga võib sellest endiselt unistada ekspresident ja ekspeaminister, kuid Ühtse Venemaa parteijuhina jätkav Dmitri Medvedev, kes mõned päevad tagasi pääses just viimases rollis teleekraanile Putini enda juhitud videokonverentsil. Mõistagi tingimusel, et üks osa ladvikust lepib selles kokku (nagu 1984. aastal tehti partei- ja riigijuhiks Konstantin Tšernenko).

Arvata võib, et Mišustinil on oma osa selles, et kriisiga seoses alanud eneseisolatsiooni päevil mõjub teleekraanil nähtav Venemaa juhtimine nüüdisaegselt. Eriti kui meenutada mulluseid kaadreid tihedalt üksteise kõrval istuvatest ministritest, kes kogu aeg midagi paberitele üles tähendasid.

Putin püsib pea iga päev ekraanil – jagab nõuandeid, otsustab ja veenab rahvast eriolukorra reegleid järgima. Nagu ikka, osavalt muule maailmale vastandudes. Läinud teisipäeval tuletas ta näiteks meelde muistses Spartas (Kreeka) olnud kommet hüljata või isegi heita kuristikku vanurid, väetid ja vigased. Tsiteeris seejärel Jack Londoni jutustust „Elu seadus“ sellest, kuidas lõkke äärde jäetud jõuetu isa jäigi poega ootama, et tõdeda: „Säärane asi pole meie geenides“. Ehk siis Venemaa tsivilisatsioon hoiab oma vanureid. Küllap kõik, kes selle riigikorraga kokku on puutunud, oskavad öeldut vääriliselt hinnata, ent mitte kokkupuutunuid on rohkem ja telepilt on alati mõjukas.

Samas on just tänu kriisiaegsele telepildile pisut selginenud teatud vahekorrad Venemaa tipus, mis on oluline tuleviku mõttes. Ainsaks meheks, kellega Putin on viimasel nädalal söandanud n-ö ruumi jagada, on Venemaa eriolukordade minister Jevgeni Zinitšev (53). Piiterlane, nagu presidentki, teenis viimase julgeolekumeeskonnas ja määrati 2018. aastal Kaliningradi kuberneriks, ent astus 70 päeva hiljem tagasi. Enneolematu käik Venemaa võimuladvikus, ent tõusis uuesti ja naudib täna selgelt juhi soosingut.