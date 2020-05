Eesti uudised Teadlane: Soomega piiri avamine toob nakatumisi ilmselt juurde Toimetas Triinu Laan , täna, 15:46 Jaga: M

Krista Fischer Foto: Hendrik Osula/Ekspress Meedia

COVID-19 teadusnõukoja liige, matemaatikaprofessor Krista Fischer kinnitab, et haigestumiste langustrend järgib prognoosmudelit, kuid tõdeb, et Soomega piiri avamine lükkab prognoosi uppi, sest nakatumiste kasv on selle tulemusel ilmselt paratamatu.