VIDEO | ÕNNELIK ÕNNETUS: viieaastane poiss kihutas ema maasturiga maanteele 

Utah osariigis roolist tabatud laps oli omaenda ütluste järgi teel Californiasse – selleks, et osta sealt endale sportauto Lamborghini. Linnamaastur tema istumise all kuulus poisi emale. Just temaga toimunud vaidlus Lamborghini ostmise üle kujunes sütikuks, mis ajendas mudilast autot ärandama.