FOTO | HINNASÕJA TULEMUS: miks on Võrus kütus palju odavam kui pealinnas? 

„Tõepoolest on hetkel Võru linnas mootorikütuste hinnad mõnevõrra madalamad kui mujal Eestis ning see on tingitud kohalikust konkurentsist. Mootorikütuste hindu mõjutavadki lisaks toote omahinnale ja kütuse aktsiisimaksudele ka konkurentsitingimused,“ seletas Realo.

Realo sõnul ei ole saladus, et viimase paari aasta jooksul on Lõuna–Eestis mootorikütuste müügimahud oluliselt langenud, kuna aktsiisimaksude erinevuse tõttu on kütuse hind Lätis olnud soodsam.

„Kui kriisi ajal piirid suleti, siis vaatamata sellele, et mootorikütuste müügimahud Eestis keskmiselt langesid oluliselt, bensiini müügimahud langesid sõltuvalt päevast märtsis ja aprilli alguses lausa 40-50 protsenti, siis Lõuna-Eesti piirialade tanklates müügimahud kas jäid eelmise aastaga võrreldes samaks või lausa kasvasid. See näitas meile tegelikult kui suur osa Eesti klientide kütuse tarbimisest oli muidu siirdunud Lätti,“ kommenteeris Realo.

Kai Realo Foto: Karin Kaljuläte / Ekspress Meedia