KOROONAMÕRV: ameeriklane tappis kaupluses maskikandmist nõudnud turvamehe 

Ema-tütar pöörasid seepeale tagasi, kuid pereemand naasis juba peagi koos 44aastase abikaasa ning 23aastase pojaga. Väidetavalt oli just viimane see, kes vajutas päästikule. Süüdistustega esimese astme ettekavatsetud tapmises seisavad silmitsi aga kõik kolm, kuigi hetkel on vahi all vaid Sharmel ning otsingud mehe ja poja tabamiseks käivad. Tüli valla päästnud tütar ise kohtu ette astuma ei pea.