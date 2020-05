SEGADUS ANDMEBAASIDEGA! Miks tervitavad koroonatesti andjaid nende neiupõlvenimed? 

Möödunud nädalal alustas Tartu ülikool juhuvalimiga testimist, et saada aimu, kui laialdaselt koroonaviirus Eesti elanikkonnas levib. Esimesed tulemused on rõõmustavad: nädalaga võetud 2007 proovist osutusid vaid kolm positiivseks, mis näitab, et praeguse seisuga on haiguse levik Eestis kontrolli all.