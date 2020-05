Maailm Bill Gates – miljardär, keda vandenõuteoreetikud peavad koroonaviiruse loojaks ja antikristuseks Aare Kartau , täna, 16:03 Jaga: M

Bill Gates on jäänud vihaste vandenõuteoreetikute turmtule alla. Foto: SIPA/Scanpix

Microsofti looja Bill Gates on koroonakriisiga seoses rohkelt kõneainet pakkuv isik. Filantroop tegeleb usinalt pandeemia vastu võitlemisega, ent temaga on seotud ka kurjakuulutavad vandenõuteooriad. Eesti esiskeptik Martin Vällik on kindel, et sellised jaburad kuulujutud hajutavad tähelepanu palju olulisematelt teemadelt kõrvale.