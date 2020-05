Kaubanduskeskused avatakse piiratud tingimustel 11. mail 

„Jaekaubanduses töötab üle 50 tuhande inimese ja kaubanduskeskuste sulgemine mõjutas selgelt väga suurt osa neist,“ rääkis Aas. „Piirangute leevendamine aitab tagada sissetuleku kaubanduskeskuste töötajatele ja nende teenindamisega seotud valdkondadele, näiteks hulgikaubandus, teenindus ja transport. Loodetavasti saame sellega vähendada ka koondamiste laine ulatust,“ selgitas Aas. Lisaks paranevad ministri hinnangul ka teatud teenuste kasutamise võimalused, mis polnud küll elutähtsad, kuid siiski tavapärase igapäevaelu osaks nagu nt kinga- ja kellaparandused, lemmikloomapoed ja ilusalongid.

Kaupmeeste Liidu juhi Nele Peili sõnul on valitsuse otsus tervitatav, kuna keskustes tegutsevate kaupluste jaoks on taasavamine püsimajäämise eelduseks. „Hinnanguliselt toimub 40 protsenti jaemüügist kaubanduskeskustes ja see mõjutab ligi 20 000 töötajat. Selleks, et tagada töö ja palk oma töötajatele ning tuua kauba alt välja likviidseid vahendeid tegevuse jätkamiseks, tuleb kaubanduskeskustes avatavatel poodidel täita samu turvameetmeid, mis on täna kasutusel avatuna püsinud kauplustes,“ lisas Peil.

Ka Taavi Aas rõhutas, et piirangute leevenemisel on oluline nii kaupmeeste kui iga inimese vastutustundlik käitumine, et ära hoida nakatumise märkimisväärset suurenemist. „Oluline on, et kaubanduskeskustes käimine oleks nende avamisel turvaline. Võimalusel tuleb keskust külastada üksinda ja oma ostud kodus eelnevalt läbi mõelda,“ lisas minister.

Kaubanduskeskustes on alates 11. maist lubatud avada kõik kauplused ja teeninduspunktid ning ka restoranid ja toitlustusasutused (sh toidu kohapeal tarbimiseks), samas jääb kehtima piirang, mille kohaselt peab toidu kohapealne tarbimine lõppema hiljemalt kell 22, et vältida inimeste õhtust kogunemist. Kaubanduskeskustes asuvad laste ja täiskasvanute meelelahutuslikud ajaveetmise kohad (nt kinod, kasiinod, bowling, mängutoad jm) jäävad endiselt suletuks.

Kaubanduskeskustes ja kauplustes on avamisjärgselt kohustuslik järgida 2+2 reeglit. Külastajatel on tungiv soovitus kanda kaupluses maski või katta suu ja nina. Kauplustes tuleb tagada desinfitseerimisvahendite olemasolu nii klientidele kui töötajatele ning ruume tuleb korrapäraselt tuulutada ja desinfitseerida. Haigussümptomitega külastajad ja töötajad peavad püsima kodus. Kauplejatel on tungiv soovitus hoida ostukampaaniad e-poodides ja mitte korraldada tootetutvustusi.