Maleva algus teadmata: Tallinna malevakorraldajad on valmis, kuid ootel 

Tallinna malevarühmadesse pidi registreerimine algama teisipäeval, 5. mail. Hetkel on see edasi lükatud ja Väli ei soostu ennustama, millal see võiks alata: „Kui ma praegu midagi ütlen, siis ma valetaksin.“

Õpilasmalev pole eriolukorra ajal niisama istunud, koos teiste Eesti malevakorraldajatega on aru peetud, kuidas praeguste reeglite järgi noortele suvel tööd pakkuda. Väli sõnul on kõne all olnud rühmadesse kuuluvate inimeste arvu vähendamine, rühmaväliste inimestega kontaktide viimine miinimumini, kindlasti jääb ära Tallinna õpilasmaleva pidulik avamine ning kuidas korraldada maleva kokkutulekut sõltub samuti tulevastest reeglitest.