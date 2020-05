Seisukoht | Kalevipoeg Soome asemel Eesti põllule! 

Pendelrände võimaldamise nimel on meie ministrid niutsunud ja kraapinud Soome „müüjatüdruku“ juhitud „huulepulgavalitsuse“ ukse taga, aga kasutanud ka nõudlikumaid noote. Tööjõu vaba liikumine on küll ELi üks aluspõhimõtteist, aga ikkagi on kummaline, et välistööjõud Eestisse tulla ei tohi, meie omad aga mitte üksnes ei tohi, vaid suisa peavad saama Soome vahet sõita. Olukord on skisofreeniline, et riik on tööjõuliikumisele samaaegselt nii avatud kui suletud.