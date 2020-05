Eesti uudised Tartu ülikooli seireuuring: Eestis on ligi 1400 koroonaviirusega nakatunut, levik on kontrolli all Toimetas Johanna-Kadri Kuusk , täna, 11:49 Jaga: M

Foto: Martin Ahven

Valitsus teatas, et Tartu Ülikool tutvustas teisipäeval eriolukorra valitsuskomisjonile koroonaviiruse levimust jälgiva seireuuringu esimese nädala tulemusi, mille järgi laialdast Covid-19 nakkust ühiskonnas ei esine.Uuringus testiti ja täiendavalt küsitleti nädala jooksul juhuvalimi alusel üle Eesti kokku 2007 täisealist elanikku, kelle hulgast tuvastati kolm Covid-19 positiivset. Tulemuste põhjal saab teha üldistatud järelduse, et hinnanguliselt on hetkel riigis ligikaudu 1400 täisealist Covid-19 positiivset elanikku ning viiruse levik hästi kontrolli all.„Eesti on seni olnud koroonaviiruse testide arvu poolest väga eeskujulik. Seireuuring annab meile veelgi parema võimaluse vaadelda viiruse levikut laiahaardeliselt terves riigis ning jälgida piirangute leevendamise mõju selle edasisele ulatusele lähimatel nädalatel ja kuudel. Kuna viirus on väga nakkav, siis on selle leviku seiramine kõigi piirangute leevendamisel ja ettevaatusmeetmete kasutamisel võtmetähtsusega,“ lausus