VANGERDUSED VALLAJUHTIMISES: Viimsi sotsid liituvad Keskerakonnaga, ka Urve Palo asub keskparteid toetama 

Kui Õhtuleht uuris Palolt, kas teda siis ei kutsutud Keskerakonda, vastas endine minister poliitikult omaselt, et teda on kutsutud erinevatesse erakondadesse.

Palo selgituste kohaselt ei jäänud tal praeguses olukorras muud üle, sest sisuliselt lakkas sotside fraktsioon Viimsi vallas olemast. „Loomulikult ei kuulu ka mina enam sotsiaaldemokraatide fraktsiooni, sest seda pole enam olemas. Pole ühtegi inimest. Ja nüüd on suur tõenäosus, et Keskerakond kaasatakse koalitsiooni. Mina toetan seda ja minu häälega võivad nad arvestada,“ rääkis Palo.

Aga mida siis ikkagi Keskerakond toetamise eest vastu lubas? Kõrget kohta Keskerakonna nimekirjas 2021. aasta kohalikel valimistel? Poliitilistes ringkondades spekuleeritakse, et just kõrge koht Harju- ja Raplama nimekirjas võis olla üks motivaator.

„Mulle ei olnud ju vaja midagi vastu lubada. Töötan volikogus edasi ja loodan, et mind toetatakse edasi,“ ütles Palo. „Minu silmis ei muutu ju koalitsioonis suurt midagi, inimesed jäävad ju samaks. Ja mina toetan neid inimesi edasi, ükskõik mis erakonnas nad on. Kui nad on Keskerakonnas, siis toetangi neid Keskerakonnas edasi.“