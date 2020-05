LABORITEOORIA: USA välisminister süüdistab Hiinat viiruse kunstlikus loomises 

Endine luure keskagentuuri (CIA) direktor Pompeo esitas avalduse Wuhani laborite kohta pühapäeval, vahendab BBC. „Pidage meeles, et Hiinal on kogu maailma nakatamisega oma ajalugu, samuti nõuetele mittevastavate laboritega,“ ütles USA välisminister. Vaid paar päeva varem oli president Trump samuti maininud, et koroonaviirus võis sündida Wuhani laboris.

Hiina meedia juhtkirjad annavad sageli ülevaate valitsuse mõtteviisist, ent Pompeo kommentaaridele pole seni võimude ametlikku vastukaja laekunud. Esmaspäeval süüdistas Hiina kommunistliku partei soosingus olev tabloid The Global Times Pompeod „absurdsete teooriate ja väänatud faktide“ esitamises. Muuhulgas nimetati ameeriklast „taandarenenuks“.Teisipäeval rünnak jätkus. Väljaande sõnul teenivad USA välisministri valed kahte eesmärki. Esiteks loodab ta aidata Trumpil võita novembris toimuvad presidendivalimised ja teiseks vihkavat Pompeo sotsialistlikku Hiinat ning ei suuda väidetavalt aktsepteerida Hiina edulugu.