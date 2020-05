LABORITEOORIA: Hiina riiklik meedia süüdistas USA välisministrit räiges valetamises 

Endine luure keskagentuuri (CIA) direktor Pompeo esitas avalduse Wuhani laborite kohta pühapäeval, vahendab BBC. „Pidage meeles, et Hiinal on kogu maailma nakatamisega ajaloolised seosed, samuti nõuetele mittevastavate laboritega,“ lisas USA välisminister. Vaid paar päeva varem oli president Trump samuti maininud, et koroonaviirus võis sündida Wuhani laboris. Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) sõnul on USA väited spekulatiivsed ning puuduvad konkreetsed tõendid, mis viitaksid viiruse labori päritolule.