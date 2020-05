Vastukaja | Milleks Rail Baltic, kui maal pole internettigi? 

Selleks, et majale katus peale laduda, tuleb ikka alustada vundamendist. Kui võtta riik siia võrdlusse, siis selleks, et tagada inimestele baasvõimalused eluks, nagu seda hetkel tarvis on, siis ei ole üks raudtee Tallinnast Varssavisse, Berliini ja kasvõi Pariisi hetkel eluks mitte just väga vajalik. Eriti, kui see on mõeldud inimeste veoks, nagu Rail Balticat reklaamitakse. Saab ka ilma hakkama.

Riigi esmafunktsioon on siiski võimaluste tagamine üle kogu oma territooriumi. Käesolev kriis on välja toonud meie paljukiidetud digiriigi puuduse – kiire internetiühenduse puudus maapiirkondades. On ju paljud pered kolinud oma maakodudesse karantiini, et olla eemal teistest ning säästa end viiruse ohvriks langemisest.