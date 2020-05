KOROONAVIIRUS MAAILMAS: üle 3,6 miljoni diagnoositud nakatunu, 252 000 surnut ja 1,2 miljonit tervenenut. Prantsusmaal võis viirus levida juba detsembris 

Enim nakatunuid on ametlikel andmeil tuvastatud Ameerika Ühendriikides, kus koroonajuhtumeid on üle miljoni (1 212 900). Eile tuvastati riigis 24 713 uut nakatunut. 100 000 nakatunu piiri on ületanud USA kõrval veel kaheksa riiki: Hispaania (248 301), Itaalia (211 938), Suurbritannia (190 584), Prantsusmaa (169 462), Saksamaa (166 152), Venemaa (145 268), Türgi (127 659) ja Brasiilia (108 620). Praegu levib haigus USA kõrval teistest riikidest tunduvalt kiiremini veel Venemaal ja Brasiilias. Venemaal lisandus eile lausa 10 581 uut nakatunut. Suuremad kriisiriigid, kus nakatunuid on tuvastatud üle 50 000, on veel Iraan, Hiina, Kanada ja Belgia. Euroopas on tuvastatud kokku üle 1,46 miljoni nakatunu.

Enim Covid-19 surmajuhtumeid on samuti jätkuvalt USAs – 69 921. Järgnevad Itaalia (29 079), Suurbritannia (28 734), Hispaania (25 428), Prantsusmaa (25 201), Belgia (7924), Brasiilia (7367), Saksamaa (6993), Iraan (6277), Holland (5082) ja Hiina (4633). Tuhande ohvri piiri ületavad veel Kanada, Türgi, Rootsi, Mehhiko, Šveits, India, Ecuador, Venemaa, Peruu, Iirimaa ja Portugal. Belgias on miljoni elaniku kohta enim surmajuhtumeid maailmas. Euroopas on koroonaviirus nõudnud juba üle 142 000 ohvri.

Eesti lähisriikide haigusjuhtumid/surmad: Rootsi (22 721/2769), Venemaa (145 268/1356), Soome (5327/240), Leedu (1419/46), Läti (896/16).

Prantsuse arst avastas, et viirus võis levida riigis juba detsembris

Hiljuti selgus, et Covid-19 võis Prantsusmaal levida juba palju varem kui arvatud. Üks Prantsuse arst kinnitas, et leidis tõendeid, mis viitavad sellele, et 27. detsembril kopsupõletikuga diagnoositud patsient oli koroonaviirusega nakatunud. Kui väide osutub tõeks, siis kinnitab see seda, et viirus levis riigis juba nädalaid enne selle ametlikku avastamist.