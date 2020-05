President Kaljulaid kergitas kalevit ÜRO julgeolekunõukogus toimuvalt: see on elegantne! 

„Ei tohi alahinnata oma võimalusi. Kui sul on võimekust, siis on võimalus tekitada olukordi, kus saad oma asjad aetud,“ ütles president Kaljulaid. „Vaatame näiteks ÜRO [julgeolekunõukogu] ja me ei pea isegi rääkima maikuust, kui on meie eesistumine. Me lubasime oma valijatele, et viime kindlasti küberrünnakud ja küberohud ÜRO julgeolekunõukogusse. See võib tunduda uskumatu, aga seal ei olnud sellist arutelu [varem] peetud.

Presidendil õnnestus just Krimmi teemat puudutavat näha oma silmaga, sest viibis tol hetkel New Yorkis ja oli lähedases kontaktis Eesti diplomaatidega. „Oli ka võimalus saada aeg-ajalt ülevaadet nende WhatsAppidest [tekstisõnumlõimedest – toim.], et kuidas see kõik käib. See on elegantne. See ei ole käteväänamine. See on protseduuris sorimine, võimaluste ära kasutamine, liitlaste otsimine, samameelsete leidmine – see on diplomaatia selle kõige paremas tähenduses,“ rõhutas Kaljulaid.