Eesti uudised Mis saab Rail Balticust? Helme hinnangul projekt seisab, Aasa sõnul algavad peagi mahukad ehitustööd Marvel Riik , täna, 00:20

KUIDAS EDASI? „Tegelikult Rail Baltic ei lähe edasi,“ ütles Mart Helme saates „Räägime asjast“. „Koalitsioonileping ütleb selgelt, et läheme ühenduse ehitusega edasi,“ sõnab Taavi Aas. Foto: Tiit Blaat / Ekspress Meedia

Siseminister Mart Helme ütles raadiosaates „Räägime asjast“, et Rail Balticu raudteeprojekt tammub paigal, sest EKRE seda ei soovi. Majandus- ja taristuminister Taavi Aas lükkab need arusaamad ümber: „Rongi peatumisest pole hetkel märke, pigem kogume hoogu ning oleme seljatamas väga tehnilist ja aegavõtvat projekteerimisfaasi ning järgmine peatus on täiemahuline ehitus.“