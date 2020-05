Eesti uudised Eriolukord kahandas lasteaias käivate laste arvu. Mis saab suvisest puhkuseperioodist? Kristiina Tilk , täna, 21:50 Jaga: M

LASTEAIAS VÄHEM LAPSI: Eriolukorrast tingitult on lasteaias käivate laste arv kahanenud ning osaliselt on töötajad võtnud välja puhkuse või jäänud kokkuleppel tööandjaga kollektiivselt koju. Suvised plaanid tuleb mõnel juhul aga lükata tulevikku, sest aeg, mis oli mõeldud puhkamiseks, möödub hoopis töö tähe all. Foto on illustratiivne. Foto: Stanislav Moškov

Tavapäraselt lähevad paljud lasteaiad pärast jaanipäeva pikale suvepuhkusele. Sealne personal on selle järgi sättinud ka oma plaanid – kuhu vabal ajal minna, mida teha. Kuna eriolukord mõjutas paljude lapsevanemate töötamist ning puhkust, jäid mitmed lasteaiad üsna tühjaks. Sellest tingitult võttis osa lasteaiapersonalist korralise puhkuse varem välja või jäädi kokkuleppel tööandjaga koju kollektiivselt.