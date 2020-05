Maardu ametnikud tahavad hakata lapsi pildistama 

„Korrarikkumisest PPA-le teavitamine on igal juhul õigustatud tegevus, olgu selleks teatajaks kes iganes. Kuid praegu on küsimus selles, kas KOVi töö korraldamine selliselt, et kõikvõimalikud KOVi töötajad teevad selleks tänaval fotosid, on kõige eesmärgipärasem,“ selgitas andmekaitse inspektsioon (AKI). „Näiteks tekib küsimus, kas politsei suudab isikud ainuüksi piltide järgi tuvastada ning mida ta selliste piltidega üldse peale hakkab. Sunniraha määramiseks ainuüksi sellest ei piisa. Kuivõrd peaministri korraldusega on piirangu täitmise tagamine pandud PPA-le koostöös KOVga, tulekski PPA-l ja KOVdel omavahel selgeks rääkida, mismoodi see koostöö toimib ning kellel mis ülesanded ja õigused on.“