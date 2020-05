Eesti uudised HAIGEID KORDADES ROHKEM? Lausa pooled koroonatestid võivad näidata valenegatiivset tulemust Liina Hallik , täna, 20:50 Jaga: M

VALENEGATIIVNE TULEMUS: Valenegatiivne tulemus on tingitud peamiselt vigadest proovi võtmisel ning halvast ajastusest. Usaldusväärse tulemuse saamiseks tuleb test teha haigestumise algfaasis. Ninaneelust testi võtmine on patsiendile väga ebamugav, mistõttu ei õnnestu alati vajalikus koguses viiruseosakesi kätte saada. Foto: Alar Truu

Eksperdid on mures koroonatestide valenegatiivsete tulemuste pärast. Soome arstid usuvad, et vähemalt iga viienda koroonahaige proov näitab ekslikult negatiivset tulemust ning halvimal juhul võib jääda tuvastamata lausa 50 protsenti haigetest. Yale'i ülikooli teadlased leiavad, et valet tulemust näitab kolmandik testidest. Hea uudis on, et positiivse vastuse puhul võib haiguses kindel olla.