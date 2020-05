„Saamatud! Tagurlikud!“ Šerif sõimab lihavabrikut, kus töötajad järgemööda haigestusid 

Black Hawki maakonna šerif Tony Thompson ilmus saatejuht Rachel Maddowi kõrvale eetrisse vihast vahutavana. „See ajab mind marru,“ tunnistas õnnetu šerif Maddowile. „See leheküljesuurune reklaam, mille [firma omanik] John Tyson New York Timesi ostis, kuidas Covidi levik tehaste tööd negatiivselt mõjutab, oli nagu näkkusülitamine mulle ja ka minu kodanikele, kui me teame, et tegelikult põhjustasid selle nende saamatud, tagurlikud ja ebafunktsionaalsed meetmed.“