Poola presidendivalimised jäävad tõenäoliselt ära 

Poola valitsev erakond Õigus ja Õiglus (PiS) pani ette, et presidendivalimised võiksid toimuda kodust kirja teel. Selle teevad keeruliseks kaks asjaolu. Esiteks parempopulistlikku PiSi mitte pooldavate poolakate hirm, et sedasi võib osa ümbrikke „kaduma minna“, üle lugemata jääda jne. Vastuseis on nii poliitiline kui praktiline – kuidas olla kindel, et iga hääl õiglaselt loetud saab?