ÕL VIDEO | SURMAKUTSARI TUTTAV: Ta sõitis sageli purjus peaga! 

Laupäeva lõuna ajal kihutas 27aastane Põlvamaal elav Sander Saverna-Pilkuse maanteel vastu jämedat teeäärset puud. Noor mees tegi oma BMWga kurvilisel kitsal teel eelseisvast autost möödasõitu ning kaotas masina üle kontrolli. Hukkus Sander ise ning üks 23aastane kaasreisija, üks kaasreisija on haiglas üliraskes seisus, neljanda kaassõitja elu ohus ei ole. Ümbruskonna elanikud ütlevad, et tee on kurviline ja ohtlik, kuid tõdevad, et Sander, kui kohalik elanik, teadis seda vägagi hästi.