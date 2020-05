KAKS PÄEVA VAIDLUSI: 14. maist saab taas Eesti-Soome vahet tööl käia, Tallink taaselustab piletimüügi

Marin ütles valitsuse otsuseid kajastanud pressikonverentsil, et riigis jälgitakse hoolega tervishoiusüsteemile langevat koormust ning keskendutakse edaspidi testimisele, et leida üles, isoleerida ja ravida koroonaviirusesse nakatunuid.

Teisipäeval teatas laevafirma Tallink, et taaselustab piletimüügi reisijatele Soome suunal. Pileteid saab osta juba tänasest, ühtlasi müüdakse pileteid ka Soomest väljuvatele reisidile. "Muutunud olukorras toob Tallink Grupp Tallinna-Helsingi liinile alates reedest, 15. maist 2020 nädalavahetuste tippväljumisteks tagasi ka ettevõtte teise shuttle laeva Star, mis on aprilli keskpaigast seisnud Helsingi sadamas," lisas ettevõtte pressiteates.

„Ühtlasi on Soome valitsuse poolt osundatud, et täpsemalt juhised, kuidas käib rahvusvahelise liikluse taastamine, annab Soome siseministeerium,“ rääkis Reinsalu „Siin on oluline tähelepanu juhtida, et vähemalt tänaõhtuse kommentaari põhjal jääb kehtima üldine karantiinipõhimõte.“

„Soovituslik karantiinipõhimõte nagu Soomes on see kehtestatud,“ kinnitas ka Reinsalu. „Võib-olla ka muid tingimusi, mida töörände avamine endas sisaldab. Olen juba palunud meie diplomaatidel võtta õhtul ühendust, et nii palju kui Soome ametiasutustel on informatsiooni, me saaksime ka viivituseta Eesti avalikkusele edasi anda.“