Juhtkiri | EKRE peatas Ratase seljataga Rail Balticu? 

Pärast Mart Helme sõnavõttu kerkib aga üles küsimus, kas vahepeal on raudteega midagi muutunud, millest Ratas pole tahtnud avalikult teada anda? Kui aga ehituse ettevalmistamine käib plaanipäraselt, siis kvalifitseerub siseminister segadusetekitajaks. EKRE eesmärk võib olla selle jutuga silmategemine oma konservatiivsele, liigset avatust pelgavale valijale. Kõiki partnerite tobedusi vabandav ja toolist kümne küünega kinni hoidev peaminister aga lepib järjekordselt sellega, et jääb rumalasse seisu, aidates EKRE toetajaskonnas kasvatada tundmust, et Helmetele on lubatud rohkem kui peaministrile endale.

Rahandusminister Martin Helme võib ju rehepapina kiidelda, kuidas kulutame raha asjade peale, mis on küll kasulikud ja vajalikud, kuid tegelikult ei aita raudteed ehitada. Eeldades, et jutt käib ELi rahast, oleks naiivne arvata, et EL lubaks raha kulutada jumal teab kuhu, ilma selle vastu huvi tundmata. Nii võib Eesti Helme meetodil jätkates ilma jääda mitte ainult lubatud raudtee-ehituse rahast, vaid ka ELi poolt juba seni antud panusest.

Valmis on trammiliin lennujaama, kavandamisel on teine trammiliin sadamasse, ettevalmistused käivad Ülemistele Rail Balticu uhke terminali rajamiseks, Tallinna Sadam alustas hankega, et rajada Muugale Rail Balticu suurimat kaubaterminali. Milleks rajada aga mitu terminali, kui rongiliiklust ei tulegi? Rail Balticule piduri tõmbamine ei klapi ka viirusepuhangu ajal rõhutatud põhimõttega, et olulisi objekte tuleb ehitada just siis, kui see on odav ning kindlustaks tööga ka paljud kriisist räsitud ettevõtted.