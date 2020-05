Martin Helme parandab: Taavi Aasa väited on eksitavad 

„Tegelikult Rail Baltic ei lähe edasi. Jah, ostetakse maid ja istuvad mingid tüübid ja saavad korralikku palka. Aga tegelikult projekt seisab,“ ütles pühapäeval TRE raadio eetris EKRE juht Mart Helme. „See on suurel määral tänu sellele, et meie oleme ta seisma pannud.“

Esmaspäeval reageeris kahe Helme väljaütlemistele majandus- ja taristuminister Taavi Aas, kes rõhutas, et praegu jääb vaikselt selja taha projekteerimisfaas ning peagi algab trassil täiemahuline ehitus.

„Mina Rail Balticu edenemise pärast ei muretseks. Koalitsioonileping ütleb selgelt, et läheme ühenduse ehitusega edasi. Martin Helme allkirjaga RB investeeringute kavas on toodud välja pea 50 konkreetselt uue raudtee ehitusega seotud objekti. Valitsuse ülemus, rahva poolt valitud riigikogu, on ratifitseerinud leppe Läti ja Leeduga, et RB valmib,“ ütles Aas oma vastulauses.

Helme avaldas oma vastulause kolleegi öeldule. „Kui koalitsioon aasta eest kokku tuli, oli üks keerulisemaid kokkuleppekohti Rail Balticu küsimus. Meie oleks tahtnud selle projekti kohe seisma panna, teised olid veendunud, et on üks hea asi küll. Lõpuks lepiti nii, et kui EL osalus väheneb (st meie rahaline panus suureneb), siis „vaadatakse projekt üle“. Seda viimast sõnastust ma loodan, pole vaja tõlkida,“ kirjutas rahandusminister.

Kas tegu on vihjega, et EKRE-le on antud lubadus Rail Balticale vesi peale tõmmata, kui eurorahad peaksid vähenema?.

„RB peale on praegu juba kulutatud kümneid miljoneid, millest meie omaosalus on olnud enam-vähem 17 protsenti. Seda raha on peamiselt kulutatud planeeringuteks, kaasnevateks projektideks (näiteks uus trammiliin Tallinnas või mõni viadukt suuremas liiklussõlmes) ja loomulikult PR-iks ja palkadeks. Pisut ka maade võõrandamiseks,“ lisas Helme. „Suuremaid asju tänaseni ehitatud pole. Üks põhjus on selles, et EL järgmine eelarveperiood on alles lahtine, seega on vastuseta küsimus, milline siis saab olema tema EL-i poolne kaasrahastus.