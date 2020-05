Eesti uudised Keskkonnainspektsioon: karulaugumüüjad peavad tõendama, et kaup ei pärine loodusest Marvel Riik , täna, 18:34 Jaga: M

Karulauk võeti Eestis looduskaitse alla 1983. Foto: Tiit Blaat / Ekspress Meedia

„Müügikohtade kontrollimisel küsivad inspektorid alati kauba päritolu tõendavaid dokumente, ka juhul, kui need on väidetavalt toodud Lätist,“ rääkis keskkonnainspektsiooni pressiesindaja Leili Tuul inspektsiooni tööst karulauguga. „Kui müüja ütleb, et müüdav karulauk on tema enda koduaias kasvatatud, kontrollitakse seda väidet.“