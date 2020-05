Mart Riikoja | Jüri Ratas, veel ei ole hilja olla riigimees! 

Ratase vastused

Olete öelnud, et tegemist on koalitsioonivalitsusega ja iga koalitsiooniliige otsustab ise, kes on nende ametimehed ja Teie sellesse sekkuda ei saa. Olen sellega nõus! Ainult üks pisiasi: koalitsiooni liikmed nimetavad oma ministrid, ent Teie ei ole ju minister. Teie ametinimi on peaminister!

Olete öelnud, et valitsuse on moodustanud erakonnad, kes on selleks saanud rahvalt mandaadi. Olen sellega nõus. Ent meenutan 2019. aasta riigikogu valimiste tulemusi. Reformierakond: 28,9%, Keskerakond: 23,1%, EKRE: 17,8%, Isamaa: 11,4% ja Sotsiaaldemokraatlik Erakond: 9,8%. Niisiis on koalitsioonierakondadel 52,3% ja opositsioonierakondadel 38,7% valimas käinud inimeste toetus.

Jah, kuigi koalitsiooni moodustanud erakondi on toetanud kokku mõnevõrra enam valijaid kui opositsioonierakondi, ei tähenda see, et opositsioonierakondadel mandaat puuduks. Ka nemad esindavad märkimisväärset osa Eesti inimestest ja nende häält peab kuulama!

Hea peaminister Jüri Ratas! Mul on piinlik kuulata ja lugeda, kui lugupidamatult suhtub osa koalitsioonipoliitikuid oma rahvasse. Madal ja labane kõnepruuk, enesele suurustlevate tiitlite omistamine, lisaks maailmavaatelistele argumentidele ka isiklikud solvangud nii oma konkurentide kui – oh üllatust – ka oma koalitsioonikaaslaste aadressil – see ei ole poliitilise ja parlamentaarse konkurentsipilotaaži kõrgem klass. Omaette peatüki sellest retoorikast moodustavad ühe Teie kabineti liikme marksismi-leninismi klassikute tsitaadid. 21. sajandil võiks ju tsiteeritavate palett mõnevõrra avaram olla.

Ratase maine

Hea peaminister Jüri Ratas! Ma ei muretse Teie kui kodanik Jüri Ratase maine pärast. Mul ei ole Teist kui inimesest kahju. Selles suhtes olen ma üsna ükskõikne.