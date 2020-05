Seisukoht | Eakad, hoidke ennast! 

Mitmed poed on palunud, et tavainimesed neid hommikul ei külastaks, sest need ajad on mõeldud riskigrupile. Aga ikkagi on need kauplused ka päeval täis eakaid. Pensionäride päevakava ei tohiks olla nii tihkelt planeeritud, et seal ei leiduks poolt tundi hommikuseks poekülastuseks.