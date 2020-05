Kirikukellade helin: enamik kogudusi suudab korraldada jumalateenistusi reegleid järgides 

„Kirikukellade helistamine on tavapärane viis ühiskonnaga kaasa mõelda. Kellahelin on teatud tähendusega, see on tähistanud leina, sõja või muu kriisi lõppu. Ma loodan, et ühel momendil muutub meie praegune aktsioon tänu- või hõiskekellaks,“ ütleb Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku peapiiskop Urmas Viilma esmaspäeval alanud kirikukellade helistamise aktsiooni kohta.

Luteri kirikud alustasid peapiiskopi eestvõttel aktsiooniga helistada kirikute kellasid keskpäeval ja kell kolm selle nädala kolmel päeval. Viilma sõnul ei ole see protest ega vastuhakk, vaid märk sellest, et kirikud on valmis inimesi taas jumalateenistustel vastu võtma.