ÕL VIDEO | Koduseks jäänud peakokk hakkas tuttavate soovil maiustusi valmistama 

Pähklid olid niivõrd maitsvaid, et Janale hakkasid kirjutama ka võõrad, kes soovisid samuti nostalgilisi maiustusi osta.

"Ma pean midagi tegema. Ma ei saa lihtsalt istuda, nii et ma midagi ei valmista," räägib kaheksateis aastat köögis töötanud Jana,

Jana pähklid olid nii maitsvad, et tuttavad hakkasid temalt ka kooke tellima. "Alguses tegin ma ainult pähkleid. Aga mul on väga palju tuttvaid kliente, kes hakkasid mulle kirjutama, et Jana, kas sa saad mulle torti teha. Muidugi ma saan," räägib Jana.