Piirangute leevendamine tõi Hiiu- ja Saaremaale kiirkorras juurde sadu uusi elanikke 

Kusjuures, sajad inimesed tõttasid registrisse lisa-aadressi muutma kohe pärast seda, kui valitsus 28. aprillil teatas, et 4. maist pääsevad saartele ja saartelt mandrile need, kel on saartel elukoht. Nii lisas 28. aprillil teise elukohana Saaremaa aadressi 161 inimest, päev hiljem veel 90 inimest.