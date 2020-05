LÕBUS, ENT HOIATAV: tantsivad Ghana kirstukandjad said koroonakriisi taustal internetisensatsiooniks 

Kirstuga tantsimine matuse ajal tõi ettevõttele lisatasu ja lahkunute lähedastele kurba päeva veidigi rõõmu. Perekonnad olid valmis meelsasti Aidoo firmale maksma, et nood lahkunud stiilselt viimsele teekonnale saadaksid. „Me küsime klientidelt, kas nad soovivad pühalikku või veidi värvikamat etteastet. Me teeme nii, nagu nad soovivad,“ rääkis Aidoo BBC-le.

Ghana kirstukandjad mõjuvad ka hoiatavalt. Reklaamtahvel Brasiilias: „Püsi kodus. Või tantsi koos meiega“. Foto: Zuma Press

Esmakordselt jõudis ghanalaste etteaste suurema avalikkuse ette 2017. aastal, kui BBC neist videoloo tegi. Tol hetkel oli lahkunud Pramprami linna elaniku Elizabeth Annani ema, kes oli Aidoo kirstukandjate teenuse tellinud. „Ma otsustasin, et annan emale tantsulise reisi Looja juurde,“ sõnas tantsijate tööga rahule jäänud Annan. Ghana matused on väga olulised sotsiaalsed üritused ning Aidoo trupp aitab neid meeleolukamaks muuta.

„See video on mind palju aidanud. Ma olen saanud juurde isikupära. Inimesed tahavad minuga kohtuda ja intervjuusid korraldada,“ sõnas Benjamin Aidoo, kelle sõnul on Covid-19 pandeemiast tingitud karantiini ajal trupi äri seisma jäänud. Samas on ta kindel, et kui kriis läbi saab, reisivad nad koos kirstukandjatega välisriikidesse, et õpetada ka teistele soovijatele oma tantsu. „Nad õpivad, kuidas me surnutele austust avaldame,“ mainis optimistlik Aidoo.