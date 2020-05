Mis oleks ilus, südamlik, puhas ja tervislik kingitus emadepäevaks? 

V.O.H-i tegijad kinnitavad, et nende jaoks on äärmiselt südamelähedane VABADUS. „Soovime, et V.O.H-iga oleksid vaba nahamuredest, keemiast ja plastikust. V.O.H seebid on looduslähedased ja nahale eriliselt lihtsad omastada, sest nad valmivad 100% looduslikest koostisosadest külmprotsessmeetodil: seepide tootmistemperatuur on madal ning tahenemiseks kulub üks kalendrikuu. Sel moel säilivad rasvades ja õlides ilusa naha suured sõbrad – vitamiinid, toitained ja happed,“ selgitavad asjatundjad.