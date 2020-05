VASTULAUSE | Taavi Aas: Rail Balticu peatumisest pole märke, järgmine peatus on täiemahuline ehitus 

Mina Rail Balticu edenemise pärast ei muretseks. Koalitsioonileping ütleb selgelt, et läheme ühenduse ehitusega edasi. Martin Helme allkirjaga Rail Balticu (RB) investeeringute kavas on toodud välja pea 50 konkreetselt uue raudtee ehitusega seotud objekti. Valitsuse ülemus, rahva poolt valitud riigikogu, on ratifitseerinud leppe Läti ja Leeduga, et RB valmib.