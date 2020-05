Boris Johnson pani oma pojale pika ja erakordselt tähendusrikka nime 

Eelmisel nädalal sündinud laps on 55aastasele Briti poliitikule juba kuues (mõningail andmeil lausa seitsmes), tema kihlatule aga esimene järeltulija. Carrie Symonds (32) teatas poja nime laupäeval oma isiklikul Instagrami kontol ning seletas selle tagamaid. Ilmneb, et Wilfred on Borise vanaisa, Lawrie aga Carrie vanaisa nimi. Kuid kolmas eesnimi Nicholas on austusavalduseks kahele arstile - Nick Price'ile ja Nick Hartile -, kes päästsid aprillis peaministri elu. Koroonaviirus tabas Johnsonit nii ägedalt, et ta viibis vahepeal intensiivravil.