Töötute hulk aina kasvab, suurhotellid hakkasid koondama 

Möödunud nädalal registreeriti 1534 uut töötut. Kuigi töötuna registreerimiste arv eelmisel nädalal oli madalam kui varasematel nädalatel, siis tuleb arvestada, et möödunud nädalasse jääb üks riikliku püha päev, mistõttu registreerimisaktiivsus oli tõenäoliselt mõnevõrra madalam. Eelmisel nädalal lisandunud uutest registreeritud töötutest 34 protsenti olid oma viimaselt töökohalt koondatud. Koondatute osakaal on veidi kasvanud. Igapäevast registreeritud töötuse statistikat saab jälgida ka töötukassa kodulehelt.

Kokkuvõttes on registreeritud töötute arv alates eriolukorra algusest (13.03.2020) suurenenud 33 protsendi võrra. Töötuna arvelolek on eriolukorra ajal lõpetatud enam kui 5500 korral.

Töötasu hüvitamist sai nüüd taotlema hakata ka aprillikuu eest, mistõttu on hüvitise saajaid oluliselt rohkem kui varasemal nädalal. Hüvitist on määratud ka mitmetele suurettevõtetele. Aprilli töötasu hüvitamiseks on mai esimestel päevadel avalduse esitanud 2002 asutust, kes on taotlenud töötasu hüvitamist 24 677 inimesele. Kokku on nelja nädala jooksul taotluse esitanud enam kui 7700 ettevõtet, kes soovivad umbes 54 200 töötaja töötasu hüvitamist.