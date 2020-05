Maailm ULMELISED TÕEKSPIDAMISED: kuninglikke reptiile ja tapvat 5G võrku uskuva vandenõuteoreetik David Icke Facebooki-leht suleti Aare Kartau , täna, 14:32 Jaga: M

Maailmakuulus Briti vandenõuteoreetik David Icke 2016. aasta sügisel Tallinnas. Foto: Alar Truu

Maailmakuulus vandenõuteoreetik David Icke ja tema ulmelised tõekspidamised on taaskord tekitanud pahameeletormi. Sotsiaalmeediaportaalid on sunnitud inglase kontod sulgema, kuna tema avaldatud teooriad koroonaviiruse tekke ja leviku kohta propageerivad valeinformatsiooni, mis ajendab tema jälgijaskonda ohtlikele tegudele. Eelnevalt on Icke jäänud silma näiteks uskumusega, et reptiilid valitsevad maailma.