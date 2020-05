Ilusate ilmadega tahaks mõnuleda õues? Soeta hea hinna ja kvaliteediga aiamööbel! 

Mõtle oma plaan läbi. Kui su peas tekib plaan rõdule või aeda mööbel osta, mõtle oma soovid ja vajadused täpsemalt läbi. Kui tihti sa plaanid seda kasutada? Millisel juhul? Kui suur on su pere? Kui aianurk või rõdu pole kuigi lai, tuleks see enne üle mõõta – nii ei juhtu, et valituks saab aiamööbli komplekt, mis sinna ära ei mahu.

Milline materjal? Kõige sagedasemad materjalid, millest aiamööblit valmistatakse, on puit, plastik ja metall. Võib ilmselt öelda, et eestimaalaste üheks suurimaks lemmikuks on puidust aiamööbel. Sobib see ju ideaalselt nii moodsasse suvekodusse kui ka traditsioonilisse palkmajja. Kuigi nüüdisajal valmistatakse see üsna vastupidavana, siis vajab puit ikkagi rohkem hoolitsust – näiteks on seda vaja igal aastal puhastada ja õlitada. Üheks kõige vastupidavamaks puidumaterjaliks peetakse tiikpuud, mis on ka keskmisest kallima hinnaga.