TLS Laevad plaanib osta uue parvlaeva 

Virtsu-Kuivastu ja Rohuküla-Heltermaa parvlaevaliinidel oodatava nõudluse kasvuga seoses sõlmisid OÜ TS Laevad ja maanteeamet lepingu lisa eesmärgiga teha Virtsu-Kuivastu liinil kuni aastani 2026 igal aastal vähemalt 500 lisareisi.

Laeva tasu ja muud veotingimused lepitakse kokku pärast laeva ehituseks konkursi korraldamist ning selle alusel soetusmaksumuse ja tähtaegade selgumist. Maanteeametil on võimalus loobuda täiendavate lisareiside tellimisest, kui pooled ei jõua teenuse tasude osas kokkuleppele, näiteks kui uue laeva võimalik soetusmaksumus osutub liiga kõrgeks.

Tulenevalt tellija soovist peab laev olema keskkonnasõbralik, omama jääklassi ja pardakioskit ning olema kasutatav ka Rohuküla-Heltermaa laevaliinil madala veetaseme korral. Sobiva parvlaeva kogupikkus on kuni 114 m, süvis ca 3,5 m, mahutavus ca 300 reisijat ja 110-120 sõiduautot või 8 autorongi pikkusega 19 m. Soetatava laeva parameetrid on läbi räägitud ka kohalike kogukondadega. Täiendava parvlaeva ehituskonkurss on TS Laevadel plaanis korraldada pärast projekteerimistööde lõppu 2020. a teises pooles.

Majandus- ja taristuminister Taavi Aas tõdes oma kommentaaris, et kuigi praegu on parvlaeva ühenduse mahud praktiliselt 10 korda kukkunud, siis viimastel aastatel on järjepidevalt kasvanud Saaremaale sõitjate arv, mistõttu on oluline leida püsiv lahendus üha kasvava sõidunõudluse tingimustes teenuse stabiilsuse tagamiseks.

Samuti peaks olema alternatiivne lahendus juhuks, kui Hiiumaale sõit on madala merevee tõttu raskendatud.

"Koos saarlaste ja hiidlastega jõudsime eelmise aasta novembri lõpus järeldusele, et kõige mõistlikum on soetada uhiuus laev, mille saab ehitada vastavalt saarte elanike vajadustele ning laeva saaks kasutada varulaevana ka Hiiumaa liinil, " kommenteeris Aas ning lisas, et uus laev on ka keskkonnasõbralikum.