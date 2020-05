Trump usub, et vaktsiin valmib juba sel aastal, ent enne seda võib surra kuni 100 000 ameeriklast 

Kaks tundi kestnud kõnes väljendas Trump vaktsiini valmimise suhtes optimismi. Ehkki USA riiklikud terviseametnikud on varem maininud, et vaktsiin valmib tõenäoliselt 12-18 kuuga, arvas president, et see võib saada juba 2020. aasta lõpuks valmis. „Arvan, et meil on aasta lõpus vaktsiin olemas. Arstid usuvad, et ma ei tohiks seda mainida, aga ma ütlen, mida arvan. Vaktsiin valmib pigem varem kui hiljem,“ kinnitas Trump pühapäeval. Riigipea hinnanguga pole nõus näiteks ka USA nakkushaiguste ekspert Anthony Fauci ning Suurbritannia kõrgem tervishoiuametnik Chris Whitty.