KOROONAVIIRUS MAAILMAS: üle 3,5 miljoni diagnoositud nakatunu, 248 000 surnut ja 1,1 miljonit tervenenut. Lääne-Euroopas on olukord paranemas  

Enim nakatunuid on ametlikel andmeil tuvastatud Ameerika Ühendriikides, kus koroonajuhtumeid on üle miljoni (1 188 384). Eile tuvastati riigis 27 348 uut nakatunut. 100 000 nakatunu piiri on ületanud USA kõrval veel kaheksa riiki: Hispaania (247 122), Itaalia (210 717), Suurbritannia (186 599), Prantsusmaa (168 693), Saksamaa (165 664), Venemaa (134 687), Türgi (126 045) ja Brasiilia (101 826). Venemaal lisandus eile lausa 10 633 uut nakatunut. Suuremad kriisiriigid, kus nakatunuid on tuvastatud üle 50 000, on veel Iraan, Hiina ja Kanada. Euroopas on tuvastatud kokku üle 1,44 miljoni nakatunu.