VALGA TAPJAPOKSIJA EMA: see on nagu karma, minu poja tõttu jäi üks tubli pere isata ja nüüd tapeti meie pereisa! 

Valga on linn, mis Nõukogude impeeriumi kokkuvarisemise järel ajaloo hammasrataste vahele jäi. Kuigi ka Valga areneb ja muutub tasapisi ilusamaks, räägitakse sellest endiselt kui lagunevate majadega ja suure romade kogukonnaga väikesest piirilinnast, kus viimasel ajal kõvasti pussitatakse. Piiriülene on ka Aleks Simanise isa elulugu: roma Valdis Simanis on sisse kirjutatud Lätti, kuid kinni on ta istunud erinevates Eesti vanglates.