Koroonakriis: 20 rongijuhti ja 50 klienditeenindajat on vähendatud palgaga kodus 

Eesti Raudteelaste ametiühing pöördus majandus- ja taristuministri poole seoses koroonaviirusest tingitud keerulise olukorraga raudteesektoris ja tundis muret, et tulenevalt Eesti Liinirongide rongide arvu vähendamisest liinidel on oodata ka tööjõu vähenemist. „Ministeeriumile teadaolevalt ei ole AS Eesti Liinirongid hetkel kedagi koondanud,“ teatas majandusminister Taavi Aas. „Liiniveo ajutisest vähenemisest tingitud tööjõuvajaduse vähenemise küsimus on lahendatud töötajatega läbirääkimiste teel. Ligikaudu 20 rongijuhti ja 30 klienditeenindajat on töötajate sooviavalduste alusel vähendatud töötasuga – praegune tasu 70% põhipalgast – kodus.“